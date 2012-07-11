美国各类经济指标总览--2012/7/11

《全球主要国家债券发行预告》--2月20日-2月27日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
美国商务部周三公布:美国5月贸易逆差为486.8亿美元(路透调查预估为逆差485亿美元);4月贸易逆差为506.0亿美元,前值为500.6亿美元.[ID:nSB1661004]
美国商务部周三公布,美国5月趸售(批发)库存较上月增长0.3%(预估为增加0.3%),4月修正后为增长0.5%.[ID:nSB8548893]
当前值 前次值
失业率(%) 8.2(6月) 8.2(5月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加8.0(6月) 增加7.7(5月修正值)
平均时薪(%) +0.3(6月) +0.2(5月)
消费者物价指数(CPI)(%) -0.3(5月) 持平(4月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
实质所得(%) +0.1(5月) +0.1(4月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) -1.0(5月) -0.2(4月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.2(5月) +0.2(4月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.9(第一季终值) +3.0(2011年第四季)
GDP平减指数(%) +2.0(第一季终值) +1.1(2011年第四季)
零售销售(%) -0.2(5月) -0.2(4月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差486.8(5月) 逆差506(4月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第一季) +0.5(第四季)
工业生产(%) -0.1(5月) +1.0(4月修正值)
产能利用率(%) 79.0(5月) 79.2(4月修正值)
初请失业金人数(万人) 37.4(6月30日当周) 38.8(6月23日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,246(5月) 盈余591.2(4月)
领先指标(%) +0.3(5月) -0.1(4月修正值)
个人所得(%) +0.2(5月) +0.2(4月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) -0.2(5月) 持平(4月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加171.2(5月) 增加99.5(4月修正值)
企业库存(%) +0.4(4月) +0.3(3月修正值)
建筑支出(%) +0.9(5月) +0.6(4月修正值)
消费者信心 62.0(6月) 64.4(5月修正值)
房屋开工(万户) 70.8(5月) 74.4(4月修正值)
建筑许可(万户) 78.4(5月修正值) 72.3(4月修正值)
成屋销售(万户) 455(5月) 462(4月修正值)
新屋销售(万户) 36.9(5月) 34.3(4月修正值)
工厂订单(%) +0.7(5月) -0.7(4月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +1.3(5月修正值) -0.3(4月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.1(6月) 53.7(5月)
供应管理协会制造业指数 49.7(6月) 53.5(5月)
趸售(批发)库存(%) +0.3(5月) +0.5(4月修正值)
进口物价(%) -1.0(5月) 持平(4月修正值)
出口物价(%) -0.4(5月) +0.4(4月修正值)
单位劳工成本(%) +2.0(第一季初值) +2.7(第四季修正值)
非农业生产率(%) -0.9%(第一季修正值) +1.2(第四季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,373 赤字1,187
(第一季初值) (第四季修正值)(完)
--整理 王洋/母红;审校 于春红
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。