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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:09 BJT

〔美国热股〕OCZ Technology季度亏损大于预期,股价暴跌近18%

路透7月11日电---存储硬件生产商OCZ Technology Group OCZ.O公布的季度亏损大于预期,因供应短缺导致成本上涨.

至少一家券商周三调降了该公司的目标价.该公司股价周三早盘暴跌17.24%,报4.51美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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