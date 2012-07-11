〔美国热股〕OCZ Technology季度亏损大于预期,股价暴跌近18%

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策

路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。