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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:13 BJT

〔美国热股〕音响设备制造商Voxx公布录得季度净亏,股价暴跌近17%

路透7月11日电---音响设备制造商Voxx International Corp(VOXX.O)周二公布录得季度净亏,因受到专利诉讼和解费用和收购德国汽车音响制造商Hirschmann相关成本的影响.

Voxx股价周三早盘暴跌16.93%,报8.11美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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