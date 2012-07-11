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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:28 BJT

〔美国热股〕礼来精神分裂症新药在后期试验中证明无效,股价下跌

路透7月11日电---制药企业礼来(Eli Lilly)(LLY.N)周三宣布,其治疗精神分裂症的试验药mGlu2/3在后期临床试验中被证明无效.

该公司股价周三早盘跌0.42%,报42.68美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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