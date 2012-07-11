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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:34 BJT

〔美国热股〕康明斯调降全年营收预估,股价下跌

路透7月11日电---美国发动机制造商康明斯(Cummins)(CMI.N)周二调降全年营收预估,该公司将于7月31日公布财报.

康明斯股价周三早盘跌2.07%,报85.11美元.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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