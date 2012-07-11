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市场报道 | 2012年 7月 11日 星期三 22:43 BJT

〔美国热股〕Goldcorp调降今年黄金产量预估,股价大跌近9%

路透7月11日电---黄金矿商Goldcorp(GG.N)下调了2012年黄金产量预估,因位于安大略省和墨西哥的金矿营运出现问题.瑞信和加拿大皇家银行周三调降其目标价.

该公司股价周三早盘跌8.76%,报33.53美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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