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亚洲 | 2012年 7月 11日 星期三 23:52 BJT

〔标题新闻〕ECB称去年欧元全球储备货币占比仅微降至25%,去年下半年区内公债海外持有量降4%

ECB:欧洲央行

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8IBA07]

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