〔标题新闻〕ECB称去年欧元全球储备货币占比仅微降至25%,去年下半年区内公债海外持有量降4%

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
ECB:欧洲央行
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路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
--中国证监会完善上市公司非公开发行股票规则，对上市公司非公开发行规模、三类再融资的时间间隔等作出明确规定。市场人士认为，此举将扭转融资结构的失衡，限制非公开发行规模等措施将纠正部分上市公司的过度再融资倾向。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中