〔欧洲汇市〕英镑兑欧元创下三年半新高,英镑贸易加权指数亦上扬

* 英镑兑欧元三年半高点受到支撑

* 英国央行的英镑指数接近两个月高点

* 更多欧元区投资外流,流入英镑寻求避险

* 分析师称欧元可能跌至0.77英镑

路透伦敦7月11日电---英镑兑欧元周三创下三年半新高,因投资者担忧欧债危机解决缺乏进展,继续买入英国资产寻求避险.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.7871英镑,为2008年11月以来最低.部分分析师预计欧元近期还可能跌至0.77,因欧洲央行上周将存款利率降至零之后,欧元可能继续承压.

欧元最新报0.78735英镑,日内下跌0.3%.交易商称,因为欧元跌破位于0.7890的期权障碍之后,企业卖出欧元.

"英国相比欧洲更为安全,我们开始真正看到欧元区的资金外流,其中的一部分流入英国,"野村的外汇策略师Geoff Kendrick表示.

"由于欧元已经跌破0.7950的重要关口,未来数周可能跌至0.77英镑."

投资者加大欧元卖出力度,买入避险和高收益货币,比如澳元和瑞典克朗,因为欧债危机的解决缺乏进展打击了投资者热情.

欧元的整体人气仍然偏空,因关于如何使用欧元区纾困基金仍然存在政治和法律障碍,而且危机吞噬欧元区较大经济体的风险仍然很高.

英国央行数据显示,英镑兑欧元最近的上涨推动英镑贸易加权指数=GBP升至84,为5月17日以来最高.

分析师称,若该指数持续上涨,将给试图通过鼓励出口达到再平衡经济目的的英国决策者带来挑战.

分析师称,如果美国企业获利继续令人失望,英镑兑美元可能进一步上涨.英镑兑美元GBP=D4最新上涨0.3%,报1.5562美元.(完)

--编译 李春喜 ;审校 母红

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