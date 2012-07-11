〔欧元债市〕德债标售平均利率创纪录最低,西班牙公债收益率回落

* 德债标售平均收益率创纪录最低

* 西班牙和意大利公债收益率回落,但买盘稀落

* 西班牙宣布新的增税和减支举措

路透伦敦7月10日电---德债期货周三上扬,对拟议的欧债危机解决方案的疑虑,导致10年期德债标售平均利率触及纪录低位.而西班牙和意大利公债收益率在上周大涨后有所回落.

西班牙公债价格攀升,之前该国首相拉霍伊宣布旨在改善财政状况的新增税和减支举措,但此举可能给急需的成长造成重大拖累.

意大利公债收益率也走低,但市场人士称今日走势更多是受交易员调整头寸推动,而非实际的交易,由于解决欧债危机的举措浮现新的不确定性,投资者不愿大举押注.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌23个基点,报6.60%,整日走势震荡.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB回落12个跳动,报5.83%.

德国标售逾40亿欧元10年期公债,获强劲需求,平均利率触及1.31%的纪录低位.

今日的需求受助于对近期达成一致的应对危机工具有效性和执行情况的担忧,以及德国上周回赎债券,并支付票息释出的约400亿欧元的资金.

本周,法国,荷兰和奥地利等AAA评级国家再度回赎债券并支付票息,因此释放的500亿欧元资金也扶助支撑核心公债市场.这些资金已进行了再投资.

上述三国公债的收益率因此走低.10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB回落8个基点.

在上周欧洲央行降息后,投资者通过购买较长期公债寻求回报.

德债期货FGBLc1收高53个跳动点,报144.64.10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌4.5个基点,报1.28%.两年期德债收益率DE2YT=TWEB报-0.008%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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