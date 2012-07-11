〔美国股市〕ADR中断四日连跌收高,逢低买入提供支撑

路透纽约7月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)中断四日连跌周三收涨,投资者进行逢低买入提供支撑.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收高0.55%,标普500指数.SPX基本持平.
ADR指数在过去四个交易日已经累计下跌3.9%.
近来挫跌的能源和材料板块涨幅居前.
中国石化工(SNP.N)上涨2.57%,报85.26美元;BP Plc(BP.N)涨1.61%,报40.29美元.
近来因欧债危机承压的金融板块上涨.汇丰控股HBC.N收高0.38%,报44.12美元.
纽约梅隆银行的欧洲ADR指数.BKEUR收高0.71%.纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收高 0.48%.欧洲股市小幅收涨,因投资者买入防御类股提振提供支撑,上海股市亦由六个月低点反弹.
拉美企业ADR指数.BKLA小跌0.06%.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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