〔纽约期市〕ICE原糖期货与阿拉比卡咖啡收涨,巴西不利天气引发担忧

重温稿-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透纽约/伦敦7月11日电---期糖周三收涨,天气预报称主要出产国巴西和印度将面临不利天气,为市场提供支撑.而巴西咖啡产区本周末恐遭遇冰冻天气的担忧,亦提振阿拉比卡咖啡大涨.
主要的糖和咖啡出产国巴西成为市场焦点,因天气预报称下周将有降雨,可能进一步影响糖在港口的装运.在印度,今年的季风较弱,影响到主要产糖地区马哈拉施特拉邦和邻近的卡纳塔克邦的产出前景.
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBc1结算价上涨0.39%,或1.7%,收报每磅22.88美分.该合约周二曾触及23.05美分,为该指标近月合约自4月18日以来的最高点.
伦敦Liffe白糖期货也收涨,8月白糖期货LSUc1收升8.20美元,或1.2%,报每吨658.20美元,盘中曾触及该合约自3月23日以来的最高位660.00美元.
"短期来看,市场受到巴西不利天气状况的支撑.再往后,印度糖可能减产,也有可能提供支撑,"Rabobank的资深大宗商品分析师Keith Flury表示.
Flury称,近期的上涨部分是受到投机客空头回补的推动,他认为近期有可能修正.
"我们在21美分以上还没有看到过大量商业买兴,因此,一旦空头回补推动的涨势减弱,我们可能发现这样的价格难以持续,"Flury称.他认为价格可能跌至每磅20-21美分之间.
阿拉比卡咖啡涨至三周高点,由于巴西可能遭遇霜冻,投资者大举空头回补.
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU2上涨0.20美分,收报每磅1.847美元,一度触及盘中高点1.922美元.
Liffe-罗布斯塔咖啡微涨,9月罗布斯塔咖啡期货LRCc2升8美元,收报每吨2,021美元,主要咖啡出产国越南的产量前景基本良好.
ICE-9月可可期货CCU2下滑15美元,收报每吨2,292美元,9月伦敦可可期货LCCc2收跌12英镑,报每吨1,596英镑.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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