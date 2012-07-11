〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收跌,受累于获利了结和美国降水增加

路透7月11日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,交易商称,受累于获利了结以及预期中西部降水将增加,逆转了稍早因美国农业部下调大豆单产预估引发的涨势.

豆粕和豆油也跟随大豆下跌.

美国农业部将2012年美国大豆单产预估从6月时的每英亩43.9蒲式耳调降至40.5蒲式耳.农业部将大豆产量预估从6月时的32.05亿蒲式耳调降至30.50亿蒲式耳.

农业部将2012/13年大豆结转库存预估调降至1.30亿蒲式耳,低于6月时预估的1.40亿蒲式耳,且低于市场平均预估的1.41亿蒲式耳.

农业部将2011/12年大豆结转库存预估调降至1.70亿蒲式耳,与市场平均预估一致,但低于6月时预估的1.75亿蒲式耳.

一位气象学家称,天气预报显示,本周末伊利诺斯州和密西西比河以东的其他地区将迎来降雨,且中午时美国主要天气预报模型显示,下周将出现范围更广的降雨.

在近月大豆合约Sc1追平但未能升穿周一触及的历史高位16.79-1/2美元后,市场出现获利了结.基金持有的CBOT大豆净多头头寸接近创纪录水平,令市场很容易出现获利了结和多头平仓.

数个新作大豆合约和多数豆粕合约触及合约高位.

由于美国大豆价格徘徊在纪录高位附近,中国大豆卖家推迟下新订单,冀望在今年稍后为满足可能出现的供应短缺而被迫重返市场前价格会回落.

CBOT-7月大豆期货SN2收低25-3/4美分,报16.23美元.

7月豆粕合约SMN2收低4.2美元,收报每短吨478美元.7月豆油合约BON2收低0.59美分,收报每磅53.62美分.

今日大豆预估成交量为361,642口;豆粕预估成交量为109,954口,豆油成交量为134,289口.

以下为CBOT农产品期货在1942 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 750.75 -10.25 -1.4% 16.1%

CBOT大豆Sc1 1623.00 -25.75 -1.6% 35.4%

CBOT豆粕SMc1 478.00 -4.20 -0.9% 54.5%

CBOT豆油BOc1 53.62 -0.59 -1.1% 2.9%

CBOT小麦Wc1 807.75 3.00 0.4% 23.7%

CBOT稻米RRc1 1482.50 -32.50 -2.2% 1.5%

EU小麦BL2H0 247.00 -1.50 -0.6% 22.0%

NYMEX原油期货CLc1 86.15 2.24 2.7% -12.8%

道琼工业指数.DJI 12,591 -62 -0.5% 3.1%

现货金XAU= 1574.60 6.91 0.4% 0.7%

欧元/美元EUR= 1.2235 -0.0014 -0.1% -5.5%

美元指数.DXY 83.5030 0.1030 0.1% 4.1%

波罗的海

干散货指数.BADI 1146 -14 -1.2% -34.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)