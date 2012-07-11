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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 05:08 BJT

〔加拿大汇市〕大宗商品上涨扶助加元收高,美联储政策立场限制涨幅

路透多伦多7月11日电---加元兑美元周三收涨,大宗商品价格上涨提供扶助,不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录及欧债担忧限制涨幅.

作为投资者风险意愿风向标的美国股市,在美联储公布最近一次政策会议的记录之后下跌.记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.

"似乎美联储愿意再等上一段时间,让形势变得更加明朗,"Scotiabank外汇交易部门的执行董事Steve Butler表示.

"美联储会议记录显示的对通胀的政策立场不及预期温和,而且市场一片不安,导致股市掉头下跌.风险意愿似乎仍然负面."

继盘初上涨之后,加元兑美元CAD=D4勉力收涨,报1.0199加元,或0.9805美元,稍高于周二北美收盘价1.0226加元和0.9779美元.

原油和黄金上涨亦提供支撑.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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