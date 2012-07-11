〔加拿大汇市〕大宗商品上涨扶助加元收高,美联储政策立场限制涨幅

欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透多伦多7月11日电---加元兑美元周三收涨,大宗商品价格上涨提供扶助,不过美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的会议记录及欧债担忧限制涨幅.
作为投资者风险意愿风向标的美国股市,在美联储公布最近一次政策会议的记录之后下跌.记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.
"似乎美联储愿意再等上一段时间,让形势变得更加明朗,"Scotiabank外汇交易部门的执行董事Steve Butler表示.
"美联储会议记录显示的对通胀的政策立场不及预期温和,而且市场一片不安,导致股市掉头下跌.风险意愿似乎仍然负面."
继盘初上涨之后,加元兑美元CAD=D4勉力收涨,报1.0199加元,或0.9805美元,稍高于周二北美收盘价1.0226加元和0.9779美元.
原油和黄金上涨亦提供支撑.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中