〔加拿大股市〕在能源股带动下大涨,Goldcorp下跌打压市场

欧洲经济：欧盟执委会周三将就债务上升对意大利发出警告
路透2月19日 - 一欧盟官员表示，欧盟执委会周三将警告意大利，其将因未依欧盟法律要求降低庞大公共债务而遭到欧盟的惩戒行动，除非兑现承诺实施削减赤字举措。
路透多伦多7月11日电---加拿大主要股指周三上扬,为一周来首次,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的冀望引发的能源股涨势.但涨幅受限,因该国第二大金矿商Goldcorp Inc (G.TO)下调黄金产量预期.
美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录显示,决策者对购买公债刺激经济持开放态度,但前提是经济状况进一步恶化.会议记录公布后,美国原油期价攀升.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨32.42点,或0.28%,报11,544.64点.夏季清淡的成交放大波幅,令市场走势震荡.
10大类股中七类走高,权重的能源股领涨,涨幅为1.7%.
但涨势因Goldcorp (G.TO)重挫逾10%而受限.该公司下调2012年黄金产量预期,因位于安大略省和墨西哥的金矿营运出现问题.
此消息拖累权重的资源类分项指数急跌1.9%.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中