〔加拿大股市〕在能源股带动下大涨,Goldcorp下跌打压市场

路透多伦多7月11日电---加拿大主要股指周三上扬,为一周来首次,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)再推刺激举措的冀望引发的能源股涨势.但涨幅受限,因该国第二大金矿商Goldcorp Inc (G.TO)下调黄金产量预期.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录显示,决策者对购买公债刺激经济持开放态度,但前提是经济状况进一步恶化.会议记录公布后,美国原油期价攀升.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨32.42点,或0.28%,报11,544.64点.夏季清淡的成交放大波幅,令市场走势震荡.

10大类股中七类走高,权重的能源股领涨,涨幅为1.7%.

但涨势因Goldcorp (G.TO)重挫逾10%而受限.该公司下调2012年黄金产量预期,因位于安大略省和墨西哥的金矿营运出现问题.

此消息拖累权重的资源类分项指数急跌1.9%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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