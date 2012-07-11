《美债周四展望》10年期公债收益率降至纪录低位附近,公债标售获旺盛需求

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

路透纽约7月11日电---美国指标10年期公债收益率周三跌至纪录低位附近,此前政府标售210亿美元公债,获得直接从政府购债投资者的旺盛需求.

公债得标利率创下1.46%的纪录低位,但结果意外强劲,暗示市场对美国公债需求旺盛,尽管收益较低,但它们是避险投资.

分析师称,周三公债标售顺利可能将动摇周四30年期公债标售的买家.

交易商被所谓直接投标者部分挤出交易,这些买家包括大型资产管理经理及其他可以直接从财政部购买公债的投资者.

这些直接买家在公债标售中购买了45.6%的公债,创下纪录高位,而交易商购买数量占比为14.1%,创下纪录低位.此次公债得标利率较标售前低逾四个基点.

"明天的公债标售可能会麻烦重重,因为交易商参与意愿将降低,"纽约道明证券利率策略师Richard Gilhooly称.

美国10年期公债US10YT=RR收益率在公债标售后一度跌至1.45%,较纪录低位仅高一个基点.此后反弹至公债标售前的大约1.50%左右水平.

30年期公债US30YT=RR收益率尾盘报2.59%,公债标售后一度跌至2.56%的低位.此年期公债收益率略高于6月1日创下的2.51%纪录低位.

美国公债对美联储会议记录几乎没有反应.美联储周三公布的6月会议记录显示,美联储决策者认为有进一步购买公债以刺激经济的可能性,但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识.[[ID:nSB8549265]

一些决策者担心进一步购债可能将对公债市场产生负面影响.

一些分析师称,美联储两次购债举动和卖短买长操作降低了市场的流动性.

Gilhooly称,流动性下降可能是周三公债标售中买需旺盛的一个原因.

一些投资者利用公债标售的机会建立大量部位,这可能对公债价格产生了较大影响.

人们对欧债危机的担心亦提振了美国公债的需求,因投资者寻找欧元区国家公债的替代品,他们担心欧元以及危机在该地区的进一步蔓延.

"市场对美国公债的需求非常旺盛,这是全球竞逐安全资产,"纽约瑞信利率策略师Carl Lantz称.

-----------------------1924GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.266

五年期公债US5YT=RR 100-18/32 (-02/32) 0.635

10年期公债US10YT=RR 102-06/32 (-03/32) 1.512

30年期公债US30YT=RR 108-06/32 (-01/32) 2.604 (完)

--编译 于春红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>