〔货币市场〕联储会议记录未提考虑降超额准备金利率,为货币基金减压

路透纽约7月11日电---货币市场基金经理周三长舒一口气,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布的6月会议记录没有表明,央行正在考虑调降超额准备金利率.

货币基金经理认为,若目前为0.25%的该利率被调降,将扰乱融资市场,特别是货币市场基金.

联储周三发布的6月会议记录显示,该央行对进一步买债以刺激经济的可能性持开放态度,不过经济表现可能还要更加疲弱,决策者才会达成共识.

会议记录中没有关于美联储就可能调降银行超额准备金利率的讨论.

这一手段被作为央行刺激经济的一个选项,因为它会令银行存放在美联储的超额准备金的收益减少,从而可能鼓励银行增加放贷,以及投资于收益更高的债券.

但部分分析师认为,调降该利率将损伤货币市场基金.

"货币基金被禁止购买负收益资产.所以若超额准备金利率被调降,导致所有市场利率都接近零甚至更低,他们还能买什么呢?"巴克莱资本的货币市场分析师Joseph Abate指出,并补充道"他们就会被迫关门大吉了."

在欧洲方面,欧元区银行间拆借利率周三触及记录新低,因欧洲央行(ECB)调降再融资和存款利率至历史低位令市场利率承压.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周三触及0.512%的纪录新低,上日为0.521%.

其他主要利率也有类似降幅.六个月期EuriborEURIBOR6MD=从0.805%跌至0.795%.一周期EuriborEURIBORSWD=从0.158%降至0.145%.

隔夜利率EONIA=从0.325%微降至0.323%.

三个月期美元EuriborUSDIB3MD=亦下滑,从0.978%降至0.97571%,隔夜利率则从0.346%降至0.34286%.(完)

--编译 徐文焰;审校 孙茉莉

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