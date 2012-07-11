欧洲经济指标预测--7月12日-7月19日****

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月12日(四)
0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%
(较上年同期) +1.5% +1.7%
0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 0.0% -0.8%
(较上年同期) -3.3% -2.3%
7月13日(五)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -0.2%
(较上年同期) -2.2% -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +3.6% +3.6%
--------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%
0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02
全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差52
0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 -- -0.1%
(较上年同期) +2.4% +2.4%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +1.8%
7月17日(二)
0830 英国CPI(较前月) 6月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.8%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +3.1%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +3.1%
0900 德国ZEW景气判断指数 7月 -- 负16.9
现况指数 -- 33.2
7月18日(三)
0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 -- 增加0.81
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 -- 0-9-0
量化宽松投票情况(不变-扩大规模) -- 5-4
0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 -- 8.2%
0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 -- +1.4%
平均周薪(不含奖金) -- +1.8%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4
7月19日(四)
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差4.84
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148
0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%
(较上年同期) -- -12.3%
工业销售(较前月) -- -0.5%
(较上年同期) -- -4.1%
0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +1.4%
(较上年同期) -- +2.4%
0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +3.0% (完)
--编译 肖群英;审校 张荻
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。