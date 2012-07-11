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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 06:24 BJT

****欧洲经济指标预测--7月12日-7月19日****

路透7月12日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月12日(四)

0530 法国HICP(较前月) 6月终值 0.0% -0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -0.7% -0.7%

(较上年同期) +1.5% +1.7%

0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 0.0% -0.8%

(较上年同期) -3.3% -2.3%

7月13日(五)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -0.2%

(较上年同期) -2.2% -2.3%

0800 意大利CPI(较前月) 6月终值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

--------------------------------7月16日当周---------------------------------

7月16日(一)

0715 瑞士订单(较上年同期) 第一季 -- -2.0%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差7.02

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差2.02

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 5月 -- 顺差52

0900 欧元区HICP(较前月) 6月终值 -- -0.1%

(较上年同期) +2.4% +2.4%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +1.8%

7月17日(二)

0830 英国CPI(较前月) 6月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.8%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +3.1%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +3.1%

0900 德国ZEW景气判断指数 7月 -- 负16.9

现况指数 -- 33.2

7月18日(三)

0830 英国请领失业金人数(万人) 6月 -- 增加0.81

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 7月 -- 0-9-0

量化宽松投票情况(不变-扩大规模) -- 5-4

0830 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 5月 -- 8.2%

0830 英国平均周薪(包括奖金) 5月 -- +1.4%

平均周薪(不含奖金) -- +1.8%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 7月 -- 负43.4

7月19日(四)

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差4.84

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 5月 -- 盈余16

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余46

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 5月 -- 流出148

0800 意大利工业订单(较前月) 5月 -- -1.9%

(较上年同期) -- -12.3%

工业销售(较前月) -- -0.5%

(较上年同期) -- -4.1%

0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- +1.4%

(较上年同期) -- +2.4%

0830 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 6月 -- +0.9%

(较上年同期) -- +3.0% (完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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