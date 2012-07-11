《欧洲金融焦点》迫于欧盟压力,西班牙出台新撙节措施

* 新撙节计划旨在2014年前减赤650亿欧元

* 上调增值税(VAT)3个百分点至21%,并将调高能源税

* 马德里反撙节抗议活动演变为暴力冲突

* 六个月后失业金可能下降

* 采取这些措施以达到欧盟调整后的赤字目标,避免救助

路透马德里7月11日电---受经济衰退困扰的西班牙周三公布了新撙节措施,旨在2014年前削减公共赤字650亿欧元.西班牙首相拉霍伊迫于欧盟压力,努力避免寻求国家层面上的救助.

拉霍伊宣布,将商品和服务增值税的主要税率上调3个百分点至21%,并调降失业金以及公务员的薪资和福利.他的讲话一度被反对者的嘲笑和嘘声所打断.

他在议会表示,"这些措施不讨人喜欢,但是必需之举.我们的公共开支比收入高出数百亿欧元."