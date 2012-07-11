《欧洲金融焦点》迫于欧盟压力,西班牙出台新撙节措施

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
* 新撙节计划旨在2014年前减赤650亿欧元
* 上调增值税(VAT)3个百分点至21%,并将调高能源税
* 马德里反撙节抗议活动演变为暴力冲突
* 六个月后失业金可能下降
* 采取这些措施以达到欧盟调整后的赤字目标,避免救助
路透马德里7月11日电---受经济衰退困扰的西班牙周三公布了新撙节措施,旨在2014年前削减公共赤字650亿欧元.西班牙首相拉霍伊迫于欧盟压力,努力避免寻求国家层面上的救助.
拉霍伊宣布,将商品和服务增值税的主要税率上调3个百分点至21%,并调降失业金以及公务员的薪资和福利.他的讲话一度被反对者的嘲笑和嘘声所打断.
他在议会表示,"这些措施不讨人喜欢,但是必需之举.我们的公共开支比收入高出数百亿欧元."
马德里反撙节抗议活动演变为暴力冲突.抗议者向警察投掷石块、水果、瓶子和爆竹.警察则他们发射橡胶子弹.
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。