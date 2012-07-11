《美国FED焦点》宽松政策大门依然敞开--6月会议记录

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
* 美联储决议扩大卖短买长计划,但QE3仍未取得共识
* 经济评估益发黯淡,前景疲软
* 面临全球经济转弱、欧洲危机效应扩散等风险
* 部分官员担心量化宽松对美国公债市场的影响
路透华盛顿7月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.
上月美联储扩大了最新的压低长期利率措施--卖短买长操作(扭转操作),用出售短期债券的收入购买长期公债的规模将额外增加2,670亿美元.
这一步力度并不大,许多分析师预期美联储最终将推出第三轮量化宽松政策(QE3),使其目前2.9万亿(兆)美元的资产负债表规模进一步扩大.
据6月19日-20日会议记录,少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的.但记录还显示,大多数官员对此并不认同,至少在上周非农就业报告出炉前他们还不这么认为.美国6月非农就业岗位仅增加8万个.
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。