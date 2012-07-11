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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 06:48 BJT

《美国FED焦点》宽松政策大门依然敞开--6月会议记录

* 美联储决议扩大卖短买长计划,但QE3仍未取得共识

* 经济评估益发黯淡,前景疲软

* 面临全球经济转弱、欧洲危机效应扩散等风险

* 部分官员担心量化宽松对美国公债市场的影响

路透华盛顿7月11日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三公布的6月会议记录显示,该央行对进一步购买债券刺激经济持开放态度,但经济复苏恐得要更加疲软才能就此议题达成共识.

上月美联储扩大了最新的压低长期利率措施--卖短买长操作(扭转操作),用出售短期债券的收入购买长期公债的规模将额外增加2,670亿美元.

这一步力度并不大,许多分析师预期美联储最终将推出第三轮量化宽松政策(QE3),使其目前2.9万亿(兆)美元的资产负债表规模进一步扩大.

据6月19日-20日会议记录,少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的.但记录还显示,大多数官员对此并不认同,至少在上周非农就业报告出炉前他们还不这么认为.美国6月非农就业岗位仅增加8万个.

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