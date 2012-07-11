《综述》美国5月贸易逆差略微收窄,因出口增加且油价下滑

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
* 美国贸易逆差收窄至487亿美元
* 尽管欧债危机持续,但对欧洲出口增加
* 趸售库存增加0.3%
路透华盛顿7月11日电---美国5月贸易逆差略收窄,因油价下滑且出口增加,其中对欧洲和中国的出口均扩大,这舒缓了经济放缓造成的痛楚.
美国商务部周三公布,5月贸易逆差收窄3.8%至487亿美元.
出口增加0.2%,无论是资本财和工业产品以及消费商品均全面攀升.因油价下滑影响,进口减少0.7%.
不过分析师心存谨慎,鉴于欧债危机对全球经济的影响,美国出口的力道可能会减弱.
"虽然出口活动的正面动能改善了全球经济活动的基调,但恐怕难以持续,"纽约道明证券(TD Securities)经济分析师Millan Mulraine说道.
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。