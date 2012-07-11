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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 06:55 BJT

《综述》美国5月贸易逆差略微收窄,因出口增加且油价下滑

* 美国贸易逆差收窄至487亿美元

* 尽管欧债危机持续,但对欧洲出口增加

* 趸售库存增加0.3%

路透华盛顿7月11日电---美国5月贸易逆差略收窄,因油价下滑且出口增加,其中对欧洲和中国的出口均扩大,这舒缓了经济放缓造成的痛楚.

美国商务部周三公布,5月贸易逆差收窄3.8%至487亿美元.

出口增加0.2%,无论是资本财和工业产品以及消费商品均全面攀升.因油价下滑影响,进口减少0.7%.

不过分析师心存谨慎,鉴于欧债危机对全球经济的影响,美国出口的力道可能会减弱.

"虽然出口活动的正面动能改善了全球经济活动的基调,但恐怕难以持续,"纽约道明证券(TD Securities)经济分析师Millan Mulraine说道.

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