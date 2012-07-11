美国与加拿大经济指标预测--7月12日-7月19日****

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月9日当周--------------------------------
7月12日(四)
1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.2%
1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%
进口价格 -1.7% -1.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 37.2 37.4
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575
续请失业金人数(万人) 6月30日当周 330.0 330.6
1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字750.0 赤字1,246
7月13日(五)
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.5% -1.0%
(较上年同期) +0.2% +0.7%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 73.4 73.2
现况指数 81.1 81.5
预期指数 68.0 67.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 -- 121.9
----------------------------------7月16日当周--------------------------------
7月16日(一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 2.80 2.29
1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% -0.2%
扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.4%
1400 美国企业库存 5月 +0.3% +0.4%
7月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月14日当周 -- +2.0%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- +1.7%
扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +2.3%
1230 美国实质所得 6月 -- +0.1%
1230 加拿大制造业销售 5月 -- -0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月14日当周 -- +2.2%
1300 加拿大央行利率 7月 -- 1.00%
1300 美国净资本流动(亿美元) 5月 -- 净流出205
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超373
1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% -0.1%
产能利用率 79.2% 79.0%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 30 29
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.1%
7月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9
再融资指数 -- 4,369.3
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 73.5 70.8
建筑许可年率(万户) 76.8 78.4
7月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- --
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 462 455
1400 美国领先指标 6月 +0.1% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负7.0 负16.6
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05 (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。