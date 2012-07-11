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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 07:22 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月12日-7月19日****

路透7月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月9日当周--------------------------------

7月12日(四)

1230 加拿大新屋价格 5月 +0.2% +0.2%

1230 美国出口价格 6月 -0.3% -0.4%

进口价格 -1.7% -1.0%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月7日当周 37.2 37.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.575

续请失业金人数(万人) 6月30日当周 330.0 330.6

1800 美国联邦预算(亿美元) 6月 赤字750.0 赤字1,246

7月13日(五)

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.5% -1.0%

(较上年同期) +0.2% +0.7%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 73.4 73.2

现况指数 81.1 81.5

预期指数 68.0 67.8

1430 美国ECRI一周领先指标 7月6日当周 -- 121.9

----------------------------------7月16日当周--------------------------------

7月16日(一)

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 7月 2.80 2.29

1230 美国零售销售(较前月) 6月 +0.1% -0.2%

扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 -0.4%

1400 美国企业库存 5月 +0.3% +0.4%

7月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月14日当周 -- +2.0%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% -0.3%

(较上年同期) -- +1.7%

扣除食品及能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) -- +2.3%

1230 美国实质所得 6月 -- +0.1%

1230 加拿大制造业销售 5月 -- -0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月14日当周 -- +2.2%

1300 加拿大央行利率 7月 -- 1.00%

1300 美国净资本流动(亿美元) 5月 -- 净流出205

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超373

1315 美国工业生产(较前月) 6月 +0.3% -0.1%

产能利用率 79.2% 79.0%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 30 29

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 6月 -- +0.1%

7月18日(三)

1100 美国抵押贷款指数 7月13日当周 -- 799.9

再融资指数 -- 4,369.3

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 73.5 70.8

建筑许可年率(万户) 76.8 78.4

7月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月14日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- --

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 -- +1.5%

1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 462 455

1400 美国领先指标 6月 +0.1% +0.3%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 负7.0 负16.6

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 6月 -- 1.05 (完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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