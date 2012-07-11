日韩经济指标预测--7月12日-7月19日****

路透7月12日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月12日(四)
0100 韩国央行利率决议 7月 3.25% 3.25%
0300 日本央行利率决议 7月 -- 0.10%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%
进口物价(较上年同期) -- +2.1%
7月13日(五)
0430 日本工业产出修正值 5月 -- -3.1%
产能利用指数(较上月) -- -0.6%
---------------------------------7月16日当周---------------------------------
7月16日(一)
暂无重要数据.
7月17日(二)
暂无重要数据.
7月18日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 7月 -- 负3
7月19日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --(完)
--编译 石冠兰;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]