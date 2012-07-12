〔金砖国家〕7月11日股汇市收盘纵览

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透7月12日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月11日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.2%,报932.38点.
中国股市:沪综指周三小幅反弹收升.受总理关于"促投资合理增长"讲话提振,水泥等基建类股涨幅居前,支撑大盘告别此前两连跌.不过分析人士指出,在中报业绩悲观情绪完全释放前,料大盘短期内仍将维持弱势震荡格局.沪综指.SSEC收报2,175.383点,涨10.946点,或0.51%.今日上海A股成交额为532亿元人民币,上交易日为530亿元.[.SSCN]
香港股市:中国股市沪综指周三小幅反弹收升.受总理关于"促投资合理增长"讲话提振,水泥等基建类股涨幅居前,支撑大盘告别此前两连跌.不过分析人士指出,在中报业绩悲观情绪完全释放前,料大盘短期内仍将维持弱势震荡格局.沪综指.SSEC收报2,175.383点,涨10.946点,或0.51%.今日上海A股成交额为532亿元人民币,上交易日为530亿元.[.HKCN]
中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三微收跌.欧债情势继续全线压制着海外欧元的表现,人民币中间价亦略有回落,市场在消化了周二公布的国内贸易数据后,重新陷入观望,成交清淡,即期汇价窄幅整理.人民币兑美元收盘报6.3686,上日收报6.3659.[CNY/CN][ID:nSB1660640]
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印度股市:周三下跌,此前ITC等绩优股因获利了结受挫.印度股市上日曾收在3月中旬迄今最高水准.指标BSE指数.BSESN收低0.73%,报17,489.14点,周二时收在近四个月高位.[.BO][ID:nL3E8IB2RH]
印度汇市:印度卢比下挫,追随欧元EUR=等全球风险资产走低,不过保管银行大量抛售美元,帮助支撑卢比.印度卢比兑美元INR=D2收报55.62/63,低于周二收盘水平55.39/40.[INR/][ID:nL3E8IB30T]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,355.860点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS下跌0.62%至728.15点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.56%至32.7120;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX上涨0.58%,报40.1150.
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巴西股市:拉丁美洲股市多数收高,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)上次会议记录显示,如果经济情况恶化,政策制定者对于货币刺激政策持开放态度.但巴西Bovespa指数在该国央行公布降息决定前下滑.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低0.25%,报53,569.14点.[ID:nL2E8IBEYG]
巴西汇市:巴西雷亚尔变动不大,之前美联储暗示可能需要在推出进一步刺激举措前,看到美国经济出现更多疲弱迹象.若联储公布刺激政策,将促进美元流入新兴市场.2142GMT,雷亚尔兑美元BRBYBRL=微涨0.09%至2.0349.[ID:nL2E8IBFCN]
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南非股市:下滑近1%,因投资者担心大宗商品需求放缓恐拖累获利,持续出脱Exxaro Resources(EXXJ.J)和其他矿商股.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.93%,报29,570.89点.综合指数.JALSH收低0.81%,报33,724.69点.[.J][ID:nL6E8IBA2X]
南非汇市:1543GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3下滑0.3%,报8.2475,周二收在8.22.[ZAR/][ID:nL6E8IBA0M](完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。