〔EIA库存周报〕美国原油库存大幅下降,成品油库存增加

* 炼厂产能利用率创2007年以来最高

* 库欣基地原油库存减少近100万桶

* 成品油库存增幅超过预期

* EIA数据公布后,原油期货回吐涨幅

路透7月11日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存降幅超出预期,因原油进口下滑和炼厂产能利用率上升.

上周美国成品油库存增幅远超过分析师先前的预估,在一周石油库存数据公布后,美国原油期货回吐部分稍早涨幅.

美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月6日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少470万桶,至3.782亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少120万桶.

大部分原油库存减幅来自西海岸,或PADD 5地区,当地原油库存锐减398万桶.

美国汽油库存增加275万桶至2.0773亿桶.分析师原预期为增加30万桶.

包括柴油及取暖油在内的馏分油库存增加311万桶,至1.2091亿桶,预估为增加40万桶.

原油库存减少源于进口连续第三周下滑,日进口量减少14.8万桶至859万桶.

炼厂产能利用率上升0.7个百分点,至92.7%,升幅超过分析师预估的增长0.1个百分点.炼厂利用率创2007年以来的最高水平.

EIA数据显示,国内成品油需求四周均值较上年同期增长0.2%.但美国汽油需求同比下滑3.9%.

"该报告有些看跌.按四周均值计的成品油库存上升和需求数据持续走疲,足以抵销原油库存降幅超越预期的影响,"纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff指出.

美国石油期货交割地--俄克拉荷马州库欣基地的原油库存减少85.9万桶,至4,678万桶.

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