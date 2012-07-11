〔EIA库存周报〕美国原油库存大幅下降,成品油库存增加

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
* 炼厂产能利用率创2007年以来最高
* 库欣基地原油库存减少近100万桶
* 成品油库存增幅超过预期
* EIA数据公布后,原油期货回吐涨幅
路透7月11日电---美国政府周三公布的数据显示,上周美国原油库存降幅超出预期,因原油进口下滑和炼厂产能利用率上升.
上周美国成品油库存增幅远超过分析师先前的预估,在一周石油库存数据公布后,美国原油期货回吐部分稍早涨幅.
美国能源资料协会(EIA)公布,截至7月6日当周,不计战略石油储备的国内原油库存较前一周减少470万桶,至3.782亿桶.路透调查的分析师此前预测为减少120万桶.
大部分原油库存减幅来自西海岸,或PADD 5地区,当地原油库存锐减398万桶.
美国汽油库存增加275万桶至2.0773亿桶.分析师原预期为增加30万桶.
包括柴油及取暖油在内的馏分油库存增加311万桶,至1.2091亿桶,预估为增加40万桶.
原油库存减少源于进口连续第三周下滑,日进口量减少14.8万桶至859万桶.
炼厂产能利用率上升0.7个百分点,至92.7%,升幅超过分析师预估的增长0.1个百分点.炼厂利用率创2007年以来的最高水平.
EIA数据显示,国内成品油需求四周均值较上年同期增长0.2%.但美国汽油需求同比下滑3.9%.
"该报告有些看跌.按四周均值计的成品油库存上升和需求数据持续走疲,足以抵销原油库存降幅超越预期的影响,"纽约对冲基金Again Capital的John Kilduff指出.
美国石油期货交割地--俄克拉荷马州库欣基地的原油库存减少85.9万桶,至4,678万桶.
欲浏览EIA与API一周美国石油库存数据比较,请点击[ID:nSB8548885](完)
--编译 肖群英;审校 孙茉莉
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
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以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。