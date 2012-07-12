〔企业并购〕Maple以38亿加元对TMX的收购案获最后两家监管机构批准

* 不列颠哥伦比亚省和亚伯达省监管机构批准Maple的收购交易

* 其他监管机构本月初已放行

* 该交易将使Maple控制加拿大所有主要证交所

路透多伦多7月11日电---加拿大金融财团Maple Group以38亿加元(37.2亿美元)向TMX Group(X.TO)发起的收购交易周三扫除最后的监管障碍,前者将掌控该国所有主要证券交易所和相关业务.

不列颠哥伦比亚省和亚伯达省监管机构批准Maple Group对TMX的收购交易,结束了长达一年的审核过程.TMX为多伦多证交所和TSX Venture Exchange的运营商.

根据整体协议,Maple Group也将收购TMX最大竞争对手Alpha和加拿大证券存管处(Canadian Depository for Securities).后者负责结算该国的所有股票交易.Maple是由加拿大数家银行、保险公司和养老基金组成的财团.

TMX股东之一--Caldwell Financial董事长Thomas Caldwell称,"我们很高兴该交易渐进尾声,我们将拥有一家强大的国家级证交所."

安大略省和魁北克省监管机构,及联邦竞争局已在7月初对此交易放行.

加拿大并无国家级的证券监管机构,意味着Maple的收购交易需要获得多家监管机构批准.