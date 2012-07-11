(重温稿)〔路透调查〕日本央行料按兵不动,目前仍对经济复苏有信心

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
* 料将维持利率在0-0.1%不变,不会出台宽松政策
* 料在7月12日0300-0530GMT期间公布利率决定
* 日本央行或略微下调今年CPI预估
* 虽然日本央行担心风险,但仍坚持温和复苏的预估
路透东京7月9日电---日本央行周四料不会放宽货币政策,确信该国经济将温和复苏,因国内稳固需求缓解了全球经济成长放缓的不利影响.
部分市场人士之前预计日本央行将跟随上周欧洲央行、英国央行和中国央行的步伐,同样放宽货币政策,以协调行动缓解全球经济成长放慢的影响.
但尚无明确迹象表明日本经济复苏前景面临威胁,因此日本央行认为目前没有理由动用所剩无几的弹药库,除非日圆骤然升值打压商业信心.
日本央行对经济的评估实际上可能较上月略显乐观,因上周一公布的短观调查显示,企业对商业状况的看法更为乐观,并计划本财年增加资本支出.
"包括工业生产及短观调查在内的最近日本数据并不特别糟.这些指标并未表明日本央行需要祭出额外的货币宽松政策,"瑞穗证券资深经济分析师饭塚尚己表示.
"但有相当数量的市场人士仍寄望日本央行于7月放宽政策,因此若日本央行不采取行动,可能会被市场视为一个负面的意外,从而推低股价."
市场普遍预计日本央行将维持利率在0-0.1%不变,而且暂缓推出宽松政策,如进一步扩大40万亿(兆)日圆的资产购买计划.
**CPI预估料大致不变**
日本央行2月将通胀目标设在1%并放宽政策,随后又在4月祭出额外刺激举措,以凸显其对抗通缩的决心.此后,该央行就一直按兵不动.
多位日本央行官员曾强调称,只有日本经济面临的风险大到足以迫使央行放弃温和复苏预估的时候,央行才会进一步放宽政策.
他们还忧心于中国经济成长放缓及欧债危机的影响,因这可能阻碍全球经济成长,在重建支出的提振作用于明年初开始消退时,无法及时支持日本经济.
但出口及工业生产至今一直保持坚挺,而且日圆也脱离了纪录高位,这为日本央行提供了一些喘息空间.周一公布的数据显示,日本5月机械订单降幅创纪录.分析师们称,虽然数据令人担忧,但不足以促使日本央行现在就采取行动.
消息人士称,近来大宗商品价格下跌可能会促使日本央行下调本财年0.3%的核心消费者物价指数(CPI)升幅预估,但或许也就仅仅下调0.1或0.2个百分点,不会改变央行对通胀率将逐步升向1%目标位的看法.
央行对下一财年CPI上升0.7%的预估可能大致维持不变.(完)
--编译 兰秀娟;审校 王兴亚
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。