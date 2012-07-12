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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 09:40 BJT

〔表格〕澳洲6月经季节调整的就业人口减少2.7万人,路透预估为持平

路透悉尼7月12日电---澳洲统计局周四公布的6月就业报告显示:

* 澳洲6月经季节调整的就业人口减少2.7万人(路透预估为持平)

* 6月经季节调整失业率为5.2%(路透预估为5.2%).

* 6月经季节调整后全职就业人口减少3.35万人

* 6月经季节调整的就业参与率为65.2%(路透预估为65.4%)

以下为详细数据:

6月 5月 11年6月

失业率% 5.2 5.1 4.9

就业人数(百万人) 11.500 11.528 11.453

失业人数(人) 631,300 624,200 596,300

就业参与率% 65.2 65.4 65.6

欲浏览数据细节,可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au).(完)

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--编译 艾茂林;审校 程琳

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