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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 07:44 BJT

〔全球金融〕纽约联储银行周五将公布与巴克莱讨论LIBOR问题的文件

路透7月11日电---巴克莱(BARC.L)公布:

* 美国纽约联邦储备银行周五将公布有关与巴克莱就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)问题进行讨论的文件--官员

* 纽约联储文件将显示,该行在四年前已"迅速行动"强调LIBOR问题并敦促进行改革.(完)

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