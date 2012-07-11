〔全球金融〕纽约联储银行周五将公布与巴克莱讨论LIBOR问题的文件

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月11日电---巴克莱(BARC.L)公布:
* 美国纽约联邦储备银行周五将公布有关与巴克莱就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)问题进行讨论的文件--官员
* 纽约联储文件将显示,该行在四年前已"迅速行动"强调LIBOR问题并敦促进行改革.(完)
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。