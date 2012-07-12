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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:59 BJT

〔电子产业〕第二季全球PC出货量持平,多重因素限制PC增长--Gartner

路透7月11日电---研究公司Gartner(IT.N)称,第二季全球个人电脑(PC)出货量持平,因为经济前景不明朗,以及智能手机和平板电脑市场繁荣,限制了PC的增长.

该研究公司称,第二季全球PC出货量总计为8,750万部,较上年同期下降0.1%.

Gartner估计,第二季惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)的出货量下降12.1%,戴尔(Dell Inc.)DELL.O的出货量下滑11.5%.台湾华硕电脑(2357.TW)的表现将最令人印象深刻,估计同期出货量增长38.6%.

该报告称,在专业市场方面,惠普面临来自联想集团(0992.HK)积极订价竞争,而在本已拥挤的消费者市场方面,惠普还面临华硕电脑及三星电子(005930.KS)等公司所带来的威胁.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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