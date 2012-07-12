美国允许本国企业投资缅甸,但须披露详情

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透万象7月11日电---白宫周三称，放松对缅甸的制裁，允许美国企业投资缅甸以及向缅甸提供金融服务，但是将要求这些企业披露交易详情。
这种不寻常的披露要求意在进一步推动缅甸的透明度。缅甸受军人政权统治近半个世纪，透明国际（Transparency International）认为缅甸是世界上腐败最严重的国家之一。
路透周三率先报导，美国总统奥巴马授意美国财政部发布两项许可，一项允许美国企业投资缅甸，另外一项允许向缅甸提供金融服务。
“放松制裁是我们支持缅甸改革的强烈信号，将为改革家提供直接的动力，缅甸人民将大幅受益。”奥巴马表示。
不过奥巴马强调，缅甸改革并未完成，令美国“非常担忧缅甸投资环境缺乏透明度，以及军队在经济中的角色”。
“我们将要求美国企业按照国际企业管理标准报告他们的活动。”奥巴马称。
美国国务院称，根据规定，对缅甸进行新投资超过50万美元的美国企业和个人需要向美国国务院提交年度报告，汇报人权、工人的权力和工作环境等问题。（完）
--编译：李富强 发稿：王燕焜
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。