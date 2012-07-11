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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 07:45 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆的阻力位料在82.9,支撑位80.4

2315GMT

* 重大阻力位料在82.9,主要支撑位在80.4

* 目前在上述水平之间波动

* 日内小时图表显示,在重要水准81.6上方整理为看涨信号

* 浏览技术图表,请点击:(link.reuters.com/zyw39s).(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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