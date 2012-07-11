版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 07:56 BJT

〔美国个股〕雪佛龙预计第二季获利高于前季,受助于炼厂利润率提升

路透7月11日电---雪佛龙(Chevron)(CVX.N)周三表示,第二季获利料高于前季,因炼厂利润率改善抵消油价下跌影响.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师曾预计雪佛龙净利为每股3.20美元,低于第一季的3.27美元和去年同期的3.85美元.

不过雪佛龙表示,炼厂部门获利"大幅提高"料提供扶助,因该公司美国炼厂利润率高于三个月前水准.雪佛龙援引产业数据显示,墨西哥湾地区炼厂利润率每桶增加逾4美元至24.89美元.西海岸炼厂利润率升至每桶21.32美元,为四年来最高三个月均值.

过去三个月,雪佛龙股价上涨了4%.艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)同期上涨2%.雪佛龙定于7月27日公布第二季业绩.

雪佛龙股价在财测发布前收高0.9%,盘后交易时段持稳在104.90美元.(完)

--编译 洪曦;审校 戴素萍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐