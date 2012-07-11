〔美国个股〕雪佛龙预计第二季获利高于前季,受助于炼厂利润率提升

美国金融：房利美将向财政部派息55亿美元，但若减企业税或致其亏损
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透7月11日电---雪佛龙(Chevron)(CVX.N)周三表示,第二季获利料高于前季,因炼厂利润率改善抵消油价下跌影响.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师曾预计雪佛龙净利为每股3.20美元,低于第一季的3.27美元和去年同期的3.85美元.
不过雪佛龙表示,炼厂部门获利"大幅提高"料提供扶助,因该公司美国炼厂利润率高于三个月前水准.雪佛龙援引产业数据显示,墨西哥湾地区炼厂利润率每桶增加逾4美元至24.89美元.西海岸炼厂利润率升至每桶21.32美元,为四年来最高三个月均值.
过去三个月,雪佛龙股价上涨了4%.艾克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)同期上涨2%.雪佛龙定于7月27日公布第二季业绩.
雪佛龙股价在财测发布前收高0.9%,盘后交易时段持稳在104.90美元.(完)
--编译 洪曦;审校 戴素萍
路透2月17日 - 美国抵押贷款提供商房利美周五称，3月份将向美国财政部派息55亿美元，但告诫称如果特朗普总统削减企业税的承诺成真，那么房利美可能面临亏损并再度需要纳税人的支持。
路透2月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7611 港元) 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点 ，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.620 -0.78 15972 9.439 0.10 中
以下为路透中文新闻为您整理的2月13日-17日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周走升0.15%，周中收盘价一度创逾三周新高，主要受美元指数回调影响，而中国经济数据向好，加上中国政府奖入限出政策效果持续显现，机构结汇盘涌现，提振人民币汇率，亦令内地和香港两地汇价继续保持倒挂。整体而言，人民币已经成为篮子货币中比较强势的货币。未来继续关注美元走势以及政策引导。 公开市场操作: --中国央行当周公开市场重启逆回购操作，全周延续净回笼，不过后两日转为净投放，累加周中MLF(中期借贷便利)的超额续做，对冲力度加大以应对春节前操作的临时流动性便利(TLF)到期未续。