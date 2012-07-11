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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 07:47 BJT

〔巴西利率〕连续第八次降息,旨在支撑经济

路透巴西利亚7月11日电---巴西央行周三将指标利率从8.5%下调至纪录新低8%,旨在快速启动经济.迄今为止,该国一系列经济刺激措施都还未能奏效.

之前路透访问的所有42名分析师预计,巴西央行将下调Selic利率50个基点,为自8月来连续第八次降息.

该决定为一致通过.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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