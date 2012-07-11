《中国报摘》--中国证券报7月12日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展,讨论通过"节能减排"十二五"(2011-2015年)规划",规划要求确保到2015年实现单位国内生产总值能耗比2010年下降16%.

* 其他:

--对于各方关注的国务院国资委直接持有上市公司股权事宜,国资委可能选择一家未上市央企,在股改阶段就完成国资委直接持股架构,然后通过IPO实现国资委直接持有央企上市公司股权;该方案正在国资委内部讨论,最快明年可能付诸实施.

--国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男称,发改委、国家能源局会同有关部门已向国务院上报了"关于开展原油期货市场建设筹备工作的请示",待国务院批复同意后即可推动开展相关工作.

--深圳市宣布集中开工30个重大项目,总投资额达200.9亿元人民币,这是深圳应对严峻经济形势、稳定经济增长的重大举措.

--*ST海龙(000677.SZ)公告称,由于控股子公司山东海龙沂星化纤公司不能清偿到期债务,山东蒙阴县垛庄镇政府以此为由向蒙阴县法院申请对沂星化纤破产还债,该法院拟受理此申请;公司同时发布业绩预告,预计上半年净利润将亏损2.93亿元.

--鲁泰A(000726.SZ)(200726.SZ)公告称,山东省商务厅初步同意公司回购公司部分B股股份不超过1亿股,回购的股份以实际发生数额为准并相应减少注册资本.

--东风日产上半年累计销量突破45.4万台,超额完成上半年目标,同比增长21.7%,超过行业7%的平均增速.(完)

--整理 边竞; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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