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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:07 BJT

〔中国期货〕原油期货市场筹建已上报国务院待批复--报载

路透北京7月12日电---中国正紧锣密鼓筹备推出原油期货,以期提高在国际市场的话语权.中国证券报周四报导引述国家能源局局长刘铁男称,目前发改委、国家能源局会同有关部门已向国务院上报了开展中国原油期货市场建设筹备的请示,待批复同意后即可推动开展相关工作.

兼任发改委副主任的刘铁男并指出,当前要做好原油期货交易可行性方案和相关准备工作,设计好风险防范方案.原油期货交易涉及多个部门职能,要明确任务,加强协调,形成合力,加快推进.

同时,上海期货交易所要从金融机构的角度研究宏观和产业问题,发挥期货交易所开展钢材、有色金属交易监测的优势,分析并提出对产业发展的建议.

目前上海期交所已确立"国际平台、净价交易、保税交割"的原油期货方案,即交割标的物选取中质含硫原油,采用人民币或美元计价和结算,争取外汇实行总额控制、统一监管、敞口额度内自由兑换方案,实行保税原油实物交割,使境内、外投资者都能有效参与市场.

中国证监会主席郭树清今年4月曾表示,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.[ID:nSB1496110](完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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