〔中国期货〕原油期货市场筹建已上报国务院待批复--报载

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国正紧锣密鼓筹备推出原油期货,以期提高在国际市场的话语权.中国证券报周四报导引述国家能源局局长刘铁男称,目前发改委、国家能源局会同有关部门已向国务院上报了开展中国原油期货市场建设筹备的请示,待批复同意后即可推动开展相关工作.
兼任发改委副主任的刘铁男并指出,当前要做好原油期货交易可行性方案和相关准备工作,设计好风险防范方案.原油期货交易涉及多个部门职能,要明确任务,加强协调,形成合力,加快推进.
同时,上海期货交易所要从金融机构的角度研究宏观和产业问题,发挥期货交易所开展钢材、有色金属交易监测的优势,分析并提出对产业发展的建议.
目前上海期交所已确立"国际平台、净价交易、保税交割"的原油期货方案,即交割标的物选取中质含硫原油,采用人民币或美元计价和结算,争取外汇实行总额控制、统一监管、敞口额度内自由兑换方案,实行保税原油实物交割,使境内、外投资者都能有效参与市场.
中国证监会主席郭树清今年4月曾表示,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.[ID:nSB1496110](完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。