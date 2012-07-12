《全球重要经济事件一览表》--7月12日-7月19日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月12日(四)
摩洛哥卡萨布兰卡--第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会后,欧洲央行(ECB)总裁德拉吉和摩洛哥央行总裁Abdellatif Jouahri举行联合记者会(1600).
摩洛哥卡萨布兰卡--欧洲央行管委会委员莫尔许出席第七届欧元体系与地中海国家央行的高层研讨会.
曼谷--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦和泰国央行总裁张旭州将在泰国ADB-IMF会议的开幕专题讨论上讲话,讨论主题为"稳定和兼容性成长"(0315).
东京--日本央行宣布货币政策决定.
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在经济学人杂志的2012年领导者系列会议(澳洲)上发表演讲(0000).
法兰克福--欧洲央行公布月报副本.(0800)
海牙--荷兰财长Jan Kees de Jager在国会讨论7月9-10日欧元集团达成的西班牙银行业救助计划问题(1130).
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和奥地利财长Maria Fekter出席庆祝维也纳联合研究所(JVI)20周年庆大会并致开幕词(0755).国际货币基金组织(IMF)副总裁Nemat Shafik亦将发表主题演说(1015).
维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼为维也纳联合研究所(JVI)20周年庆大会作总结(1615).
俄勒冈州波特兰--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在社区领导人午餐会上发表有关经济前景的演讲,该午餐会由旧金山联邦储备银行及其波特兰分行主办(1940).
7月13日(五)
东京--日本央行公布近期经济及金融形势月报.(0500)
密西西比州杰克森--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在密西西比经济委员会发表演说,主题为"区域及密西西比经济".(1720)
7月16日(一)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)发表最新的世界经济展望报告和全球金融稳定报告(1330).
巴黎--法国议会下院讨论修订后的2012年预算案(至7月18日).
越南胡志明市--第三届亚太经合组织(APEC)工商咨询理事会(ABAC)会议(至7月19日).
7月17日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在参议院金融委员会做半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
东京--日本央行公布6月14-15日货币政策会议的会议纪录(2350).
东京--土耳其经济部长Zafer Caglayan将携商务代表团到访日本(至7月21日).
悉尼--澳洲央行公布7月3日货币政策会议的会议记录(0030).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布7月3日执委会货币政策会议记录.
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在欧洲政策中心就金融业改革和当前经济复苏计划发表看法(1600).
渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率(1300).
宾夕法尼亚州ERIE--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在经济研究所一会议上,就经济前景和货币政策讲话(1715).
7月18日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布褐皮书(1800).
巴黎--法国下议院讨论修订后的2012年预算案(最后一日).
伦敦--英国央行公布7月4-5日货币政策委员会(MPC)会议记录(0830).
华盛顿--众议院金融服务委员会听取美联储主席贝南克作半年一次的"致国会货币政策报告"(1400).
渥太华--加拿大央行公布货币政策报告(1430).
7月19日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议.计划中无利率声明公布.
悉尼--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)参加2012年澳洲经济论坛的一小组讨论(2315).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。