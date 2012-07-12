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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:07 BJT

〔国际油市〕美国原油期货延续升势,受FED或再推刺激政策的预期提振

路透东京7月12日电---美国原油期货周四延续升势,昨日曾上涨2%,受助于市场预期美国联邦储备理事会(FED,美联储)有望推出经济刺激政策来支撑美国经济.

截至2344GMT,美国8月原油期货CLc1上涨0.24美元,至每桶86.05美元.周三结算价上涨1.90美元至每桶85.81美元.该期约上周曾触及近89美元的一个月高位.

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