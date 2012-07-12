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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:14 BJT

〔日本股市〕开盘持平,投资者等待日本央行政策会议结果

路透东京7月12日电---日本股市日经指数周四开盘持平,投资者等待日本央行政策会议的结果.尽管全球经济成长放缓,但日本央行料不会进一步放宽政策.[ID:nSB1661692]

日经指数.N225开盘持平于8,851.37点.东证股价指数.TOPX亦持平于757.02点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 侯向明

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