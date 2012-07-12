〔美国FED〕联储考虑发布综合经济预期,以改善与公众和市场的沟通

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透华盛顿7月11日---美联储正考虑发布一份综合经济预期,以帮助向金融市场和公众更清晰地传达联储的想法.
美联储近几年来已更多地将其想法展示给公众.去年,美联储主席贝南克开始召开例行新闻发布会,且今年该央行又开始公布其对利率政策前景的预期.
某种程度上来说,提高透明度是对外界批评美联储行事一向神秘的回应,但联储官员认为这也提升了货币政策的有效性.官员认为通过提供更清晰的政策指引,他们可以更好的令金融市场向着他们希望的方向发展.
周三发布的美联储会议记录显示,联储官员长期以来关于与市场沟通的讨论在6月19-20日的会议上仍在继续.
会议记录称,虽然联储官员现在会就利率上升的时间以及幅度提供各自的预期,但决策者指出,他们不会说明如何把这些个人观点加以汇总,并形成联储对于经济前景以及适宜的政策路径的看法.
为了解决这一问题,贝南克要求几名研究如何改善联储与外界沟通的官员,探究公布联邦公开市场委员会(FOMC)综合经济预估的可能性
会议记录称,联储官员表示,如果可以提出经济预估,以及与之相关的反映FOMC整体看法的货币政策方向,将帮助阐明经济前景如何影响政策决定.
不过,部分美联储官员质疑提供这种预期的可行性.
决策者也怀疑,在近几个月推出一连串重大举措,包括设定明确的通胀目标之后,美联储是否真的不应该暂停对沟通方式作出改变.
官员也对目前美联储提供各位官员对经济前景以及政策的不同看法的有效性存疑.
会议记录也没有澄清联储未来的政策行动将有多块.(完)
--编译 徐安琪;审校 徐文焰
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。