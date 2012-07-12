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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 09:56 BJT

〔美国FED〕联储考虑发布综合经济预期,以改善与公众和市场的沟通

路透华盛顿7月11日---美联储正考虑发布一份综合经济预期,以帮助向金融市场和公众更清晰地传达联储的想法.

美联储近几年来已更多地将其想法展示给公众.去年,美联储主席贝南克开始召开例行新闻发布会,且今年该央行又开始公布其对利率政策前景的预期.

某种程度上来说,提高透明度是对外界批评美联储行事一向神秘的回应,但联储官员认为这也提升了货币政策的有效性.官员认为通过提供更清晰的政策指引,他们可以更好的令金融市场向着他们希望的方向发展.

周三发布的美联储会议记录显示,联储官员长期以来关于与市场沟通的讨论在6月19-20日的会议上仍在继续.

会议记录称,虽然联储官员现在会就利率上升的时间以及幅度提供各自的预期,但决策者指出,他们不会说明如何把这些个人观点加以汇总,并形成联储对于经济前景以及适宜的政策路径的看法.

为了解决这一问题,贝南克要求几名研究如何改善联储与外界沟通的官员,探究公布联邦公开市场委员会(FOMC)综合经济预估的可能性

会议记录称,联储官员表示,如果可以提出经济预估,以及与之相关的反映FOMC整体看法的货币政策方向,将帮助阐明经济前景如何影响政策决定.

不过,部分美联储官员质疑提供这种预期的可行性.

决策者也怀疑,在近几个月推出一连串重大举措,包括设定明确的通胀目标之后,美联储是否真的不应该暂停对沟通方式作出改变.

官员也对目前美联储提供各位官员对经济前景以及政策的不同看法的有效性存疑.

会议记录也没有澄清联储未来的政策行动将有多块.(完)

--编译 徐安琪;审校 徐文焰

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