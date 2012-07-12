《中国债券市场每日交易备忘》--7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国国电电力(600795.SS)60亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),浦发银行和招行主承 厦门钨业(600549.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承 江西高速公路投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承 云南东源煤电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 中国建筑材料集团18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承 金蝶软件(中国)公司4.8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 广东物资集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 湖南盈德气体8.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),广发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 重庆机电控股集团6亿元一年期短融041260039,票面利率4.22% 武钢集团45亿元一年期短融041256022,票面利率3.56% 中国水电(601669.SS)8亿元一年期短融041253036,票面利率3.56% 中国水电12亿元一年期短融041252025,票面利率3.56% 中国黄金集团15亿元一年期短融041260040,票面利率3.56% 北京京客隆(0814.HK)2亿元一年期短融041269018,票面利率4.55% 武钢集团30亿元三年期中票1282243,票面利率4.06% 平高电气(600312.SS)4亿元三年期中票1282242,票面利率4.86% 华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短融011212002,票面利率3.32% 铁道部180亿元10年期固息债1280194,票面利率4.45% ============================================================================== 三、缴款: 财政部代发239亿元三年期固息地方债129103,票面利率2.75% 荆门城投8亿元10年期固息债1280200,票面利率6.85% 亨通集团4亿元三年期中票 好当家(600467.SS)2.5亿元一年期短融 河南交通投资集团23亿元五年期中票 中纺集团6亿元三年期中票 上港集团(600018.SS)10亿元九个月期短融 中国联合网络通信公司150亿元一年期短融 江苏核电16亿元一年期短融 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融 华能集团40亿元三个月期超短期融资券 南方工业集团15亿元九个月期超短融 ============================================================================== 四、还本付息: 中粮集团30亿元一年期短融1181319到期兑付,票面利率5.09% 国家开发银行150亿元30年期固息金融债010221付息,票面利率4.52% 中国电力投资集团20亿元10年期固息债058016付息,票面利率4.98% 农业发展银行300亿元五年期固息金融债110412付息,票面利率4.36% 财政部代发254亿元五年期固息地方债119101付息,票面利率3.84% 财政部代发239.4亿元三年期固息地方债119102付息,票面利率3.93% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证券报周四报导引述国家能源局局长刘铁男称,目前发改委、国家能源局会同有关 部门已向国务院上报了开展中国原油期货市场建设筹备的请示,待批复同意后即可推动开 展相关工作.[ID:nSB1661828] --中国社会保障基金周三签约投资无锡保障房10亿元人民币信托贷款项目,通过信托贷款 方式投资保障房建设已超过160亿元.[ID:nSB1661902] --国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会 公布1-6月固定资产投资 (1-5月20.1%) 6月社会消费品零售总额 (5月13.8%) 6月工业增加值 (5月9.6%) 6月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽; 审校 边竞
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。