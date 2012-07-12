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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:57 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国国电电力(600795.SS)60亿元人民币九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA),浦发银行和招行主承
  厦门钨业(600549.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行主承
  江西高速公路投资集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),国开行及民生银行主承
  云南东源煤电4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),中信银行主承 
  中国建筑材料集团18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),建设银行主承  
  金蝶软件(中国)公司4.8亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承  
  广东物资集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
  湖南盈德气体8.8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),广发银行主承                                   
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  二、新债上市:

  重庆机电控股集团6亿元一年期短融041260039,票面利率4.22% 
  武钢集团45亿元一年期短融041256022,票面利率3.56%
  中国水电(601669.SS)8亿元一年期短融041253036,票面利率3.56%
  中国水电12亿元一年期短融041252025,票面利率3.56% 
  中国黄金集团15亿元一年期短融041260040,票面利率3.56% 
  北京京客隆(0814.HK)2亿元一年期短融041269018,票面利率4.55%   
  武钢集团30亿元三年期中票1282243,票面利率4.06%
  平高电气(600312.SS)4亿元三年期中票1282242,票面利率4.86%
  华能国际(0902.HK)(600011.SS)50亿元九个月期超短融011212002,票面利率3.32%
  铁道部180亿元10年期固息债1280194,票面利率4.45%
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  三、缴款:  

  财政部代发239亿元三年期固息地方债129103,票面利率2.75%
  荆门城投8亿元10年期固息债1280200,票面利率6.85%
  亨通集团4亿元三年期中票
  好当家(600467.SS)2.5亿元一年期短融
  河南交通投资集团23亿元五年期中票
  中纺集团6亿元三年期中票
  上港集团(600018.SS)10亿元九个月期短融
  中国联合网络通信公司150亿元一年期短融
  江苏核电16亿元一年期短融
  广西玉柴机器集团5亿元一年期短融
  华能集团40亿元三个月期超短期融资券
  南方工业集团15亿元九个月期超短融
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  四、还本付息:

  中粮集团30亿元一年期短融1181319到期兑付,票面利率5.09%
  国家开发银行150亿元30年期固息金融债010221付息,票面利率4.52%
  中国电力投资集团20亿元10年期固息债058016付息,票面利率4.98%
  农业发展银行300亿元五年期固息金融债110412付息,票面利率4.36%
  财政部代发254亿元五年期固息地方债119101付息,票面利率3.84%
  财政部代发239.4亿元三年期固息地方债119102付息,票面利率3.93%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国证券报周四报导引述国家能源局局长刘铁男称,目前发改委、国家能源局会同有关
  部门已向国务院上报了开展中国原油期货市场建设筹备的请示,待批复同意后即可推动开
  展相关工作.[ID:nSB1661828] 

  --中国社会保障基金周三签约投资无锡保障房10亿元人民币信托贷款项目,通过信托贷款
  方式投资保障房建设已超过160亿元.[ID:nSB1661902]   

  --国家统计局7/13日召开国民经济运行情况新闻发布会
                 公布1-6月固定资产投资                    (1-5月20.1%) 
                     6月社会消费品零售总额                (5月13.8%) 
                     6月工业增加值                        (5月9.6%) 
                     6月房地产投资和销售情况月度报告    

    国家统计局7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              7/27公布1-6月规模以上工业企业利润           
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  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 边竞

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