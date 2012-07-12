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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 08:38 BJT

〔澳元汇率〕澳洲央行副总裁洛威称,很难说澳元是被高估了

路透悉尼7月12日电---澳洲央行副总裁洛威周四表示,澳元AUD=在偏高水准交投,主要因为该国贸易条件非常高.很难说澳元被高估了.

洛威在一经济会议上表示,澳元高企,兑美元交投于平价水准附近,对澳洲经济起到了重要的稳定作用.

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