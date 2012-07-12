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市场报道 | 2012年 7月 12日 星期四 08:24 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆隔夜表现抢眼,目前脱离高点但需关注低接盘

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* 隔夜澳元/日圆从亚洲低点80.66升至81.79,目前略低于高点

* 该货币对首道支撑位在81.50

* 澳元/日圆远高于一目均衡云区

* 今日200日移动均线切入位和一目均衡转换线分别在81.15和81.47

* 缓步下降的100日移动均线切入位在82.50.(完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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