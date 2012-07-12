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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:21 BJT

〔韩国股市〕盘初小幅下跌,受全球经济增长忧虑拖累

路透首尔7月12日电---韩国股市周四盘初略微下跌,因市场对全球经济成长步履蹒跚的忧虑挥之不去,且投资者预料全球决策者不大可能立即采取刺激行动,使风险偏好低迷.

0007GMT时,综合股价指数.KS11小跌0.13%至1,824.07点.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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