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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:36 BJT

〔中国房地产〕社保基金通过信托贷款投资保障房建设已逾160亿元--新华

路透北京7月12日电---中国社会保障基金周三签约投资无锡保障房10亿元人民币信托贷款项目,通过信托贷款方式投资保障房建设已超过160亿元.

新华社援引社保基金消息报导,社保基金此次投资将专项用于支持无锡市两个地块的保障房项目建设,项目总建筑面积约52万平方米,全部建成后,可为无锡市提供约5,000套经济适用房和公共租赁住房.

自去年以来,社保基金已先后投资南京、天津和重庆等地的保障房信托贷款.

国务院副总理李克强稍早强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设.[ID:nSB1643150]

今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.上半年全国城镇保障性安居工程已开工470万套,完成任务67.14%;基本建成260万套,达标52%.今年计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)

--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯

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