〔中国房地产〕社保基金通过信托贷款投资保障房建设已逾160亿元--新华

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透北京7月12日电---中国社会保障基金周三签约投资无锡保障房10亿元人民币信托贷款项目,通过信托贷款方式投资保障房建设已超过160亿元.
新华社援引社保基金消息报导,社保基金此次投资将专项用于支持无锡市两个地块的保障房项目建设,项目总建筑面积约52万平方米,全部建成后,可为无锡市提供约5,000套经济适用房和公共租赁住房.
自去年以来,社保基金已先后投资南京、天津和重庆等地的保障房信托贷款.
国务院副总理李克强稍早强调,稳定房地产市场调控政策,巩固调控成果,增加普通商品住房供应,抑制投机投资性需求,更多吸引社会资金参与保障房建设.[ID:nSB1643150]
今年保障房开工建设进度较去年同期明显加快.上半年全国城镇保障性安居工程已开工470万套,完成任务67.14%;基本建成260万套,达标52%.今年计划新开工城镇保障性安居工程700完套以上,基本建成500万套.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 杨淑祯
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。