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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月12日

**上海证券报**

--中国科技部发布"半导体照明科技发展"十二五"专项规划"已经正式发布,根据《规划》,十二五期间(2011-2015年)产业规模将翻数倍,到2015年国内产业规模达5,000亿元人民币,培育20-30家龙头掌握核心技术的龙头企业.

**人民日报**

--工业和信息化部副部长苏波称,新能源汽车的发展绕不开汽车工业在技术、管理、品牌等方面的长期积累,当前新能源汽车,特别是乘用车产品,离大规模商业化应用的要求还有较大差距,要努力补上汽车共性技术、基础技术这一课方能推动产业真正发展.

--旺季煤价不涨反跌,截至7月7日全国年累计用电仅增3.49%,环渤海动力煤均价半年下跌15.1%.当前煤炭价格下降、库存增加,主要因为经济下行压力增大需求增长趋缓,主要高耗能产业增长明显回落.但未来一段时期煤炭价格可能仍会有阶段性上涨.

--厦门大学能源经济研究中心主任林伯强称,大宗商品价格对下游产品价格的传导效应非常强,其价格的回落对管理通胀十分有利.随着国际国内经济的企稳,大宗商品价格也会出现稳步上升的态势,继续大幅回落的空间不大.

**21世纪经济报 道**

--银行间市场交易商协会日前接受苏州工业园区国有资产控股发展有限公司10亿元资产支持的非公开定向债务融资工具注册,这或将成为地方政府融资平台首单资产证券化产品.

--消息人士透露,长城资产管理公司收购天津银行的计划可能流产.

--华泰保险集团董事长兼CEO王梓木透露,华泰保险正进行定向增发及引进战略投资者工作,融资规模初定为40-60亿元,以补充资本金.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 边竞/李文科; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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