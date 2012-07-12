《中国报摘》--其他报纸重要消息7月12日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
**上海证券报**
--中国科技部发布"半导体照明科技发展"十二五"专项规划"已经正式发布,根据《规划》,十二五期间(2011-2015年)产业规模将翻数倍,到2015年国内产业规模达5,000亿元人民币,培育20-30家龙头掌握核心技术的龙头企业.
**人民日报**
--工业和信息化部副部长苏波称,新能源汽车的发展绕不开汽车工业在技术、管理、品牌等方面的长期积累,当前新能源汽车,特别是乘用车产品,离大规模商业化应用的要求还有较大差距,要努力补上汽车共性技术、基础技术这一课方能推动产业真正发展.
--旺季煤价不涨反跌,截至7月7日全国年累计用电仅增3.49%,环渤海动力煤均价半年下跌15.1%.当前煤炭价格下降、库存增加,主要因为经济下行压力增大需求增长趋缓,主要高耗能产业增长明显回落.但未来一段时期煤炭价格可能仍会有阶段性上涨.
--厦门大学能源经济研究中心主任林伯强称,大宗商品价格对下游产品价格的传导效应非常强,其价格的回落对管理通胀十分有利.随着国际国内经济的企稳,大宗商品价格也会出现稳步上升的态势,继续大幅回落的空间不大.
**21世纪经济报 道**
--银行间市场交易商协会日前接受苏州工业园区国有资产控股发展有限公司10亿元资产支持的非公开定向债务融资工具注册,这或将成为地方政府融资平台首单资产证券化产品.
--消息人士透露,长城资产管理公司收购天津银行的计划可能流产.
--华泰保险集团董事长兼CEO王梓木透露,华泰保险正进行定向增发及引进战略投资者工作,融资规模初定为40-60亿元,以补充资本金.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 边竞/李文科; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。