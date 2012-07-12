《全球主要国家债券发行预告》--7月12日-7月19日

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透7月12日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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7/12 意大利 75亿欧元 2013年7月12日到期的12个月期BOT债券
7/12 英国 35亿英镑 票息1.75%,2022年9月7日到期的新债
7/12 1700 美国 30年期公债
7/13 意大利 25-25亿欧元 票息4.5%、2015年7月15日到期的BTP债券
10-17.5亿欧元 票息4.25%、2019年9月1日到期的BTP债券
票息5.0%、2022年3月1日到期BTP债券
票息4.75%、2023年8月1日到期BTP债券
7/13 英国 国库券
7/16 1530 美国 13周和26周期国库券
7/16 1050 法国 BTF国库券
7/17 西班牙 12个月和18个月期国库券
7/17 1530 美国 四周期国库券
7/17 加拿大 71亿加元 2012年10月11日到期的98天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年1月4日到期的169天期国库券
7/17 加拿大 27亿加元 2013年7月4日到期的350天期国库券
7/18 0120 日本 一年期贴现国库券
7/18 0600 德国 50亿欧元 票息0.00%,2014年6月13日到期的两年期联邦债券
7/19 法国 BTAN中期债券
7/19 法国 OATi债券
7/19 西班牙 公债
7/19 0130 日本 五年期公债
7/19 0120 日本 三个月期贴现国库券
7/19 英国 票息3.75%,2052年到期的公债
7/19 1700 美国 10年期通膨保值债券(TIPS)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。