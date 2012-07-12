更正:〔东京汇市〕美元受美联储会议纪录影响徘徊在"两年"高位附近,欧元承压

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
(因原文有误,标题及第一段、第三段之美元指数应为"两年"高位附近,而非一年高位附近.)
* 澳洲就业数据将于0130GMT公布
* 日本央行政策会议结果在0300-0500GMT出炉
* 欧元承压,受欧元区危机拖累
路透东京7月12日电---美元指数周四亚洲盘在两年高位附近徘徊,推动欧元跌至两年低位,此前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议纪录显示,目前联储不会出台更多货币宽松措施.
美联储会议记录显示,只有经济复苏更加疲软才会进一步购买债券.少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的,但大多数官员对此并不认同,[ID:nSB1661552]
美元指数.DXY升至两年高位83.61,之后持稳在83.47.欧元/美元EUR=升至1.2245美元,之前曾跌至两年低位1.2212.
"FOMC会议记录不足以让期待QE3的交易商感到满意,他们希望能更明确地承认将有必要进一步购买资产."BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien称.
交易商表示,这为美元指数更加接近2010年高位88.71创造了条件,而欧元近期则有可能跌向1.20.
分析师称,若欧元跌破该支撑位,就有可能会测试2010年6月所及低点1.1876.
欧元今年迄今已累计下滑约5.5%,已超过2011年全年跌幅.去年跌幅超过3%.尽管欧元跌了如此之多,但多数市场人士还是不愿逢低吃进,因欧元区疑虑挥之不去.
受经济衰退困扰的西班牙周三公布了新撙节措施,旨在2014年前削减公共赤字650亿欧元.西班牙首相拉霍伊迫于欧盟压力,努力避免寻求国家层面上的救助.[ID:nSB1661546]
"问题是更多的撙节措施将只会延长西班牙的经济衰退,尤其是政府计划将增值税上调3个百分点,由18%调高至21%."BK Asset Management的Lien说道.
让投资者不确定感增强的是,德国宪法法院看上去不会马上裁决欧元区抒困基金一事.
除了对欧元区决策过程的忧虑外,上周欧洲央行降息也削弱了欧元,让欧元可能成为利差交易中的融资货币.
这类想法帮助澳元兑欧元大涨,尽管澳洲最大贸易伙伴中国的经济放缓.澳元兑欧元EURAUD=R一度创下约1.1926澳元的纪录高位.
周四盘初,澳元兑欧元小跌至1.1946.
澳元兑美元AUD=D4持于1.0250,交易商热切等候0130GMT的澳洲就业数据.
美元兑日圆JPY=陷于窄幅区间,最新报79.61日圆,远高于200日移动均线切入位78.98.
投资者等候日本央行政策会议结果,将于0300-0500GMT公布.
日本央行周四料不会放宽货币政策,确信该国经济将温和复苏,因国内稳固需求缓解了全球经济成长放缓的不利影响.[ID:nSB1661692]
--编译 肖群英/洪曦/孙茉莉/程琳;审校 戴素萍/张涛
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指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。