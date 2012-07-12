更正:〔东京汇市〕美元受美联储会议纪录影响徘徊在"两年"高位附近,欧元承压

(因原文有误,标题及第一段、第三段之美元指数应为"两年"高位附近,而非一年高位附近.)

* 澳洲就业数据将于0130GMT公布

* 日本央行政策会议结果在0300-0500GMT出炉

* 欧元承压,受欧元区危机拖累

路透东京7月12日电---美元指数周四亚洲盘在两年高位附近徘徊,推动欧元跌至两年低位,此前公布的美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议纪录显示,目前联储不会出台更多货币宽松措施.

美联储会议记录显示,只有经济复苏更加疲软才会进一步购买债券.少数几名联邦公开市场委员会(FOMC)官员认为,最近经济的疲软表现足以证明采取更大胆步骤是合理的,但大多数官员对此并不认同,[ID:nSB1661552]

美元指数.DXY升至两年高位83.61,之后持稳在83.47.欧元/美元EUR=升至1.2245美元,之前曾跌至两年低位1.2212.

"FOMC会议记录不足以让期待QE3的交易商感到满意,他们希望能更明确地承认将有必要进一步购买资产."BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien称.

交易商表示,这为美元指数更加接近2010年高位88.71创造了条件,而欧元近期则有可能跌向1.20.

分析师称,若欧元跌破该支撑位,就有可能会测试2010年6月所及低点1.1876.

欧元今年迄今已累计下滑约5.5%,已超过2011年全年跌幅.去年跌幅超过3%.尽管欧元跌了如此之多,但多数市场人士还是不愿逢低吃进,因欧元区疑虑挥之不去.

受经济衰退困扰的西班牙周三公布了新撙节措施,旨在2014年前削减公共赤字650亿欧元.西班牙首相拉霍伊迫于欧盟压力,努力避免寻求国家层面上的救助.[ID:nSB1661546]

"问题是更多的撙节措施将只会延长西班牙的经济衰退,尤其是政府计划将增值税上调3个百分点,由18%调高至21%."BK Asset Management的Lien说道.

让投资者不确定感增强的是,德国宪法法院看上去不会马上裁决欧元区抒困基金一事.

除了对欧元区决策过程的忧虑外,上周欧洲央行降息也削弱了欧元,让欧元可能成为利差交易中的融资货币.

这类想法帮助澳元兑欧元大涨,尽管澳洲最大贸易伙伴中国的经济放缓.澳元兑欧元EURAUD=R一度创下约1.1926澳元的纪录高位.

周四盘初,澳元兑欧元小跌至1.1946.

澳元兑美元AUD=D4持于1.0250,交易商热切等候0130GMT的澳洲就业数据.

美元兑日圆JPY=陷于窄幅区间,最新报79.61日圆,远高于200日移动均线切入位78.98.

投资者等候日本央行政策会议结果,将于0300-0500GMT公布.

日本央行周四料不会放宽货币政策,确信该国经济将温和复苏,因国内稳固需求缓解了全球经济成长放缓的不利影响.[ID:nSB1661692]

--编译 肖群英/洪曦/孙茉莉/程琳;审校 戴素萍/张涛

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