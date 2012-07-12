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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:54 BJT

〔中国保险〕华泰保险启动定向增发引入战投,初定融资40-60亿元--报载

* 启动定向增发引入战投

* 此次融资规模初定40-60亿元

* 上市时间确定在2014-2015年

路透北京7月12日电---21世纪经济报导周四报导引述中国华泰保险集团董事长王梓木称,公司正在进行定向增发及引进战略投资者工作,由于国内经济下行,融资规模"谨慎"初定40-60亿元人民币;且上市时间确定为2014-2015年.

针对本次定向增发是倾向于原有股东还是引进新的战略投资者,兼任华泰保险集团CEO(首席执行官)的王梓木表示"尚未确定".不过他指出,此次募集资金将用于补充公司资本金,委托的金融中介机构为中信证券(600030.SS)(6030.HK).

"这是上市前最后一次融资.华泰保险上市时间确定为2014-2015年."他说.

2011年,华泰保险集团在原财险、寿险和资产管理业务三家公司的基础上组建而成.

报导并称,资产管理一直是华泰保险强项.继5月份保监会发布《关于保险资金运用监管有关事项的通知》之后，目前旨在全面深化保险资金投资市场化改革的政策"组合拳"正在酝酿之中.

王梓木表示,资管方面除了用好自有资金外,还可受托管理养老金、企业年金、住房公积金和其他企业委托的资金,并且经有关金融监管部门批准,可以开展公募资产管理业务.

公开资料显示,2011年华泰保险集团合并报表累计实现主营业务收入76.85亿元,实现净利润2.21亿元;集团总资产达315.55亿元,净资产达为54.89亿元.

投资浮亏令中国保险公司偿付能力充足率接近监管红线,融资计划随之接踵而出.今年3月底,有两位消息人士向路透表示,新华保险(601336.SS)(1336.HK)拟近期发行至多100亿元人民币次级债.此前中国人寿(601628.SS)和中国平安601318.SS>已经宣布债券融资计划.

2011年12月,以寿险为主业的新华保险(601336.SS)(1336.HK)A+H股成功挂牌上市,合计融资约133亿元,其中A股所募集资金将全部用于充实资本金.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红

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