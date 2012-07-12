〔中国保险〕华泰保险启动定向增发引入战投,初定融资40-60亿元--报载

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
* 启动定向增发引入战投
* 此次融资规模初定40-60亿元
* 上市时间确定在2014-2015年
路透北京7月12日电---21世纪经济报导周四报导引述中国华泰保险集团董事长王梓木称,公司正在进行定向增发及引进战略投资者工作,由于国内经济下行,融资规模"谨慎"初定40-60亿元人民币;且上市时间确定为2014-2015年.
针对本次定向增发是倾向于原有股东还是引进新的战略投资者,兼任华泰保险集团CEO(首席执行官)的王梓木表示"尚未确定".不过他指出,此次募集资金将用于补充公司资本金,委托的金融中介机构为中信证券(600030.SS)(6030.HK).
"这是上市前最后一次融资.华泰保险上市时间确定为2014-2015年."他说.
2011年,华泰保险集团在原财险、寿险和资产管理业务三家公司的基础上组建而成.
报导并称,资产管理一直是华泰保险强项.继5月份保监会发布《关于保险资金运用监管有关事项的通知》之后，目前旨在全面深化保险资金投资市场化改革的政策"组合拳"正在酝酿之中.
王梓木表示,资管方面除了用好自有资金外,还可受托管理养老金、企业年金、住房公积金和其他企业委托的资金,并且经有关金融监管部门批准,可以开展公募资产管理业务.
公开资料显示,2011年华泰保险集团合并报表累计实现主营业务收入76.85亿元,实现净利润2.21亿元;集团总资产达315.55亿元,净资产达为54.89亿元.
投资浮亏令中国保险公司偿付能力充足率接近监管红线,融资计划随之接踵而出.今年3月底,有两位消息人士向路透表示,新华保险(601336.SS)(1336.HK)拟近期发行至多100亿元人民币次级债.此前中国人寿(601628.SS)和中国平安601318.SS>已经宣布债券融资计划.
2011年12月,以寿险为主业的新华保险(601336.SS)(1336.HK)A+H股成功挂牌上市,合计融资约133亿元,其中A股所募集资金将全部用于充实资本金.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。