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货币新闻 | 2012年 7月 12日 星期四 08:50 BJT

〔中国个股〕*ST海龙上半年预亏近3亿元,控股子公司被申请破产还债

路透上海7月12日电---因"11海龙CP01"兑付疑云而被市场熟知的中国山东海龙股份有限公司(000677.SZ)周四发布业绩预告称,预计今年上半年继续亏损约2.93亿元人民币;此外,旗下控股子公司山东海龙沂星化纤公司被申请破产还债,并已被法院受理.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,受国内、外经济形势的影响,该公司产品价格在2012年半年度期间持续低位运行,而原料价格居高不下,导致上半年出现较大亏损.

公告并指出,因山东海龙沂星化纤公司不能清偿到期债务呈连续状态,山东蒙阴县垛庄镇政府申请海龙沂星化纤公司破产还债已获蒙阴县法院受理.

*ST海龙此前公告称,债权银行向山东省潍坊市中级人民法院申请对公司进行重整,且申请已获当地法院受理.[ID:nSB1557198]

此前山东海龙短期融资券--11海龙CP01信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]

*ST海龙因已进入重整程序,公司股票于6月19日起停牌,此前收报2.94元.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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