〔中国个股〕*ST海龙上半年预亏近3亿元,控股子公司被申请破产还债

日本债市：在超长债引领下走坚，因20年期新债需求好于预期
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海7月12日电---因"11海龙CP01"兑付疑云而被市场熟知的中国山东海龙股份有限公司(000677.SZ)周四发布业绩预告称,预计今年上半年继续亏损约2.93亿元人民币;此外,旗下控股子公司山东海龙沂星化纤公司被申请破产还债,并已被法院受理.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,受国内、外经济形势的影响,该公司产品价格在2012年半年度期间持续低位运行,而原料价格居高不下,导致上半年出现较大亏损.
公告并指出,因山东海龙沂星化纤公司不能清偿到期债务呈连续状态,山东蒙阴县垛庄镇政府申请海龙沂星化纤公司破产还债已获蒙阴县法院受理.
*ST海龙此前公告称,债权银行向山东省潍坊市中级人民法院申请对公司进行重整,且申请已获当地法院受理.[ID:nSB1557198]
此前山东海龙短期融资券--11海龙CP01信用事件,在最后关头随着一纸兑付公告而变得有惊无险,同时亦进一步凸显出地方政府对此类违约风险的"零容忍"态度.[ID:nSB1477382]
*ST海龙因已进入重整程序,公司股票于6月19日起停牌,此前收报2.94元.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
指标10年期公债收益率(殖利率)下降0.5个基点报0.075%。10年期公债期货在午后交易中上升0.13点至150.21，在标售结果激励下较早盘收盘水准150.16上涨。
路透上海2月23日 - 中国央行公开市场周四转为净回笼，但银行间市场资金面未见增压 ，大行出资甚至略有改善。市场猜测，若没有其他新增因素，很可能是央行对今日到期的定 向逆回购进行了续做。 交易员认为，央行通过各种工具保证流动性总体平稳，而对交易个体来说，短期面临的 不确定性依旧颇多，需要继续保持谨慎。 据市场人士透露，上周央行有以定向七天期逆回购操作方式，弥补临时流动性便利(TLF )到期和节后现金回笼的时间缺口。上述定向逆回购资金将于本周四和周五到期。 北京一银行交易员表示，“一大早大行就有出(资金)的，但隔夜这样的价格没有降下来 。比昨天能松一点，不特别明显。” 她并称，今日公开市场意外净回笼后市场资金面不紧反松，令人不得不猜测央行是否续 做了定向逆回购，惟无法验证真假。目前流动性变数仍在，需要继续小心应对。 央行公开市场今日共进行了500亿元人民币逆回购操作，各期限利率均持平。据此计算 ，单日净回笼400亿元，结束此前连续五天净投放态势。 上海一券商交易员也指出，从
路透上海2月23日 - 人民币兑美元即期周四早盘高开低走，暂时持稳在6.8795元附近，中间价则结束三连跌。交易员指出，部分自营头寸借中间价高开了结头寸，推低早盘汇价，在可上可下的位置客盘购汇积极性反而有所下降。