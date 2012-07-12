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亚洲 | 2012年 7月 12日 星期四 08:47 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索陷入区间交投,41.80处的支撑力道强劲

0021GMT * 美元/菲律宾披索今日可能再度陷入41.80-42.00的区间交投 * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)未祭出QE3,欧元走软,以及对央行干预的担忧继续抑制美元/披索卖盘 * 昨日有关菲律宾政府正密切观察披索走势的言论进一步激起对干预的担忧[ID:nSB1659864] * 披索无本金交割远期外汇(NDF)隔夜市场交投于42.89-42.93,纽约市场收报41.92-41.97.(完) --编译 兰秀娟;审校 张涛 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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